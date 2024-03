Združenji z dogodkom za spodbujanje spolne uravnoteženosti na vodilnih mestih

Ljubljana, 8. marca - Spolna uravnoteženost v upravah in nadzornih svetih državnih in javnih delniških družb se izboljšuje, a so ti koraki prepočasni in premajhni, so sporočili iz Združenja Manager in Združenja nadzornikov Slovenije. Združenji sta pred dnevom žena pripravili dogodek z namenom spodbujanja spolne uravnoteženosti v organih odločanja gospodarskih družb.