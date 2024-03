V Pionirskem teatru predstava na temo nasilja nad ženskami v kulturi

Ljubljana, 8. marca - Na matičnem odru Pionirskega teatra na Miklošičevi bodo ob današnjem dnevu žensk premierno izvedli interaktivno predstavo Vsaka druga eno ujame, ki odpira problematiko nasilja in neenakosti na podlagi spola v kulturi in širše. Na podlagi klasične zgodbe o Antigoni predstava prepleta motiv ljubezni in sovraštva.