Furs poziva k potrditvi elektronskega naslova ob prijavi na eVročanje

Ljubljana, 8. marca - Finančna uprava RS (Furs) ob začetku vročanja odločb za uporabo stavbnega zemljišča ugotavlja, da zavezanci, ki so prijavljeni v eVročanje in dokumente dobivajo v eDavke, to radi spregledajo. Zato naj preverijo, ali so med okoli 46.000 osebami, ki še niso potrdile elektronskega naslova za obveščanje o novih dokumentih v eDavkih, in ga potrdijo.