V newyorškem muzeju maja razstava nakita zvezdnikov hiphopa

New York, 11. marca - V Ameriškem prirodoslovnem muzeju v New Yorku, ki je sicer javnosti znan po okostjih dinozavrov in metuljih, za maj napovedujejo razstavo nakita zvezdnikov hiphopa. Na postavitvi z naslovom Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry bo med drugim na ogled nakit glasbenikov, kot so Nicki Minaj, Erykah Badu in ASAP Rocky.