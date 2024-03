Za Kopitarjem 158. tekma z vsaj dvema točkama

New York, 8. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v obračunu z Ottawo prišli do pomembne zmage v severnoameriški ligi NHL, ki jih je še bolj približala nastopu v končnici. Na domačem ledu so zmagali po podaljšku, izid tekme je bil 4:3. Slovenski hokejist Anže Kopitar je bil podajalec pri dveh golih, odločilnega je po dveh dodatnih minutah prispeval Kevin Fiala.