Vreme: Povečini oblačno

Ljubljana, 8. marca - Danes bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 400 metrov, čez dan pa se bo dvignila na okoli 800 metrov. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma oblačno. Rahle padavine se bodo dopoldne od zahoda prehodno razširile nad večji del države. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 metrov, čez dan pa se bo dvigovala. Popoldne bo dež oslabel in ponekod ponehal. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 5 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo zjutraj bo na zahodu znova začelo deževati, dež se bo popoldne okrepil in zajel vso Slovenijo. Ob morju se bo krepil jugo. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad našimi kraji se v višinah zadržuje območje s hladnim in vlažnim zrakom. Nad zahodno Evropo in severnim Atlantikom se poglablja nov ciklon.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, tu in tam bodo občasno rahle padavine. V soboto bo večinoma oblačno, rahle padavine se bodo od zahoda razširile na večino sosednjih pokrajin, v Alpah bo snežilo. Padavine bodo popoldne slabele. Ob severnem Jadranu bo zapihal šibak do zmeren jugo.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala. V soboto bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.