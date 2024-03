V mariborskem UGM kabinetu razstava vizualnih umetnic Selling Out

Maribor, 8. marca - V kabinetu umetnostne galerije Maribor (UGM) v sodelovanju z ekipo revije ETC ob letošnjem dnevu žena drevi odpirajo skupinsko razstavo Selling Out, na kateri se bodo predstavile Polina Davidenko, Santa France, Nika Kupirova, Barbora Šimkova ter slovenski duet vizualnih umetnic Pita Projekt, ki ga sestavljata Nina Goropečnik in Rea Vogrinčič.