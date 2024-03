Biden v predvolilno obarvanem govoru o položaju v državi nad Trumpa in republikansko politiko

Washington, 8. marca - Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem energičnem govoru o položaju v državi nemudoma napadel bivšega predsednika Donalda Trumpa glede njegovega stališča do vojne v Ukrajini in ruskega predsednika Vladimirja Putina, celoten govor pa je predvolilno izkoristil za izpostavljanje razlik med njegovimi in republikanskimi politikami.