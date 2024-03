Pregled - šport, 7. 3. (četrtek)

LJUBLJANA - Nogometaši Kopra in Mure so naslednji udeleženci četrtfinala pokala Pivovarne Union. Koprčani so v prvoligaškem obračunu v Ljubljani izločili Olimpijo s 4:2. Mura je v gosteh pri Čardi Martjancih slavila s 3:0, Rogaška pa pri Nafti po podaljšku z 2:1. Že v s sredo so nogometaši Kalcerja Radomelj v osmini finala pokala po preobratu z 2:1 v gosteh premagali Maribor, v četrtfinale sta napredovala še dva predstavnika 2. SNL. Beltinci so s 5:0 premagali Ljutomerčane, Gorica pa je bila s 3:1 boljša od Jesenic. V torek sta napredovali zasedbi Triglava in Ilirije. Prvi so z 1:0 v gosteh premagali Podvince, ljubljanska zasedba pa je bila s 3:1 boljša od Vidma.

LJUBLJANA - Nogometaši graškega Sturma so na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige gostili Lille in visoko izgubili z 0:3. Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo za Avstrijce, Tomi Horvat pa do 77. minute. Fenerbahče je brez pomoči Mihe Zajca v gosteh pri moštvu Union St. Gilloise slavil s 3:0.

LJUBLJANA - Američan Mike James je novi najboljši strelec v zgodovini košarkarske evrolige. Košarkar Monaca je ob zmagi nad Crveno zvezdo z 98:80 dosegel 20 točk in na prvem mestu večne lestvice zamenjal Grka Vasiliosa Spanulisa. Spanulis je v najmočnejši ligi v Evropi dosegel 4555 točk, James pa je z današnjim izkupičkom pri 4464 koših. Za Crveno zvezdo je na tekmi igral tudi slovenski center Mike Tobey, ki pa v v 11 minutah ni dosegel koša.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so ligo prvakov končali brez točke. Izgubili so tudi v zadnjem, 14. krogu, ko je bil v Celju boljši danski Gudme s 34:30 (15:15). Na zadnji evropski tekmi v sezoni je za Celjane največ golov, osem, dosegel Mitja Janc, po štiri sta dodala Žiga Mlakar in Rok Marić.

LJUBLJANA - Slovensko moško člansko rokometno reprezentanco v prihodnjem tednu čaka velik izziv. V španskem Granollersu se bo podala v lov na olimpijsko vozovnico. Izbrani vrsti pri tem zaradi poškodbe ne bosta mogla pomagati Gašper Marguč in Miljan Vujović. Selektor Uroš Zorman je na priprave v Barcelono, kjer se bo reprezentanca zbrala to nedeljo, dodatno vpoklical vratarja nemškega Lemga, Urha Kastelica.

NICA - Nizozemec Olav Kooij je zmagovalec pete etape 82. kolesarske dirke Pariz - Nica s ciljem v Sisteronu. Tako kot v uvodni etapi dirke "na soncu" je bil vnovič najmočnejši v sprintu. Za njim sta etapo končala nekdanji svetovni prvak Danec Mads Pedersen, ta je bil drugi tudi na uvodni etapi, in Nemec Pascal Ackermann. V glavnini so bili tudi favoriti z Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in Primožem Rogličem (Bora Hansgrohe), ki sta zasedla 48. oziroma 59. mesto. Luka Mezgec je osvojil 68. mesto.

RIM - Italijan Jonathan Milan je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na preizkušnji od Arroneeja do Giulianove, dolgi 207 km, je z etapno zmago v sprintu glavnine tudi prevzel majico vodilnega v seštevku dirke.

BAKU - Slovenska telovadka Tjaša Kysselef je uspešno prestala kvalifikacije na preskoku na tekmi svetovnega pokala v Bakuju. Slovenka je z oceno 13,199 zasedla četrto mesto.