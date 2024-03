Stebrna pogajanja za izobraževanje zaradi nejasnosti vladnega predloga minila v znamenju vprašanj

Ljubljana, 7. marca - Na današnjih pogajanjih o novem plačnem stebru za raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo ni prišlo do nekega dogovora, ker je sindikalna stran v vladnem predlogu ugotovila veliko nejasnosti. Med drugim je po mnenju VSS nejasna uvrstitev pedagoških delavcev. Na vlado so naslovili več vprašanj, odziv pričakujejo v prihodnjih dneh.