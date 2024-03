Ljubljana, 7. marca - Nogometaši Kopra in Mure so naslednji udeleženci četrtfinala pokala Pivovarne Union. Koprčani so v prvoligaškem obračunu v Ljubljani izločili Olimpijo s 4:2. Mura je v gosteh pri Čardi Martjancih slavila s 3:0, Rogaška pa pri Nafti po podaljšku z 2:1.