Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 7. marca - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo nad izhodišči. Vlagatelji so po sredini izjavi predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla glede nadaljnje denarne politike optimistični, da bo že letos prišlo do začetka nižanja obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.