Perutnina Ptuj v nekaj letih cilja na milijardo evrov prihodkov

Ptuj, 7. marca - Perutnina Ptuj je tudi v minulem letu beležila pomembno rast proizvodnje in prihodkov. Ti so presegli 500 milijonov evrov, ob tem pa je podjetje beležilo tudi visok dobiček. Kot je ob današnji obeležitvi 50-letnice znamke Poli povedal predsednik uprave Enver Šišić, so njihove ambicije še precej višje. Ciljajo na milijardo evrov prihodkov.