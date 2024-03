Raziskava: V industriji zagonskih podjetij velike razlike med spoloma

Ljubljana, 8. marca - Razlike med spoloma v industriji zagonskih podjetij so še vedno močno prisotne, je pokazala raziskava v okviru projekta, ki obravnava vrzel v naložbah tveganega kapitala v regiji srednje in vzhodne Evrope. Podjetjem, ki so jih ustanovile ženske, je namreč namenjen le en odstotek sredstev za zagonska podjetja iz te regije.