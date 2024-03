Znani vsi udeleženci nadaljevanja rokometne lige prvakov

Ljubljana, 7. marca - Po današnjih tekmah 14. kroga v skupini B so znani vsi potniki v nadaljevanje tekmovanja v rokometni ligi prvakov. Slovenski predstavnik Celje Pivovarna Laško je tekmovanje končal s 14. porazom in že prej ni imel možnosti za nadaljevanje. Neposredno so se v četrtfinale uvrstili Kiel in Aalborg iz skupine A ter Magdeburg in Barcelona iz skupine B.