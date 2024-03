Preostale vstopnice za Portugalsko pošle v štirih minutah

Ljubljana, 7. marca - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je danes ob 13. uri v prodajo dala še preostale vstopnice za pripravljalno tekmo Slovenije in Portugalske v Stožicah 26. marca. Kot so sporočili z NZS, so vstopnice v trenutku pošle, tako da je tekma tudi uradno razprodana. Skupaj je bilo v prodaji 13.112 vstopnic.