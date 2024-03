Od danes obvezna prijava uvoza električnih vozil iz Kitajske

Ljubljana, 7. marca - Uvoz električnih vozil iz Kitajske je treba od danes prijaviti. Ukrep je del preiskave Evropske komisije glede kitajskih subvencij, v primeru uvedbe izravnalnih dajatev pa bi se lahko te obračunale tudi za nazaj, in sicer od vključno danes, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.