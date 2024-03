V zadevi Teš 6 zaslišali nekdanjega pravnika Alstoma Jensa Machoya

Celje, 7. marca - Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi Teš 6 danes zaslišali nekdanjega pravnika Alstoma Jensa Machoya, ki zdaj dela kot odvetnik. Kot je povedal, je spremljal pogajanja za sklenitev rezervacijske in glavne pogodbe za gradnjo šestega bloka. Glede dobave glavne tehnološke opreme je dejal, da so dostavili parno turbino in nekaj druge opreme.