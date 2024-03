Mol obnavlja Plečnikovo arkado na ljubljanski tržnici

Ljubljana, 12. marca - Mestna občina Ljubljana (Mol) na Plečnikovi tržnici obnavlja II. Plečnikovo arkado - del objekta od Mesarskega mosta do pokrite lože v smeri Tromostovja. Obnovili bodo streho in fasado ter zamenjali strešnike. Dela bodo predvidoma potekala do 30. aprila, piše na spletni strani Mol.