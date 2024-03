Zaradi poslabšanja prometne varnosti v Dravski dolini poostreni nadzori policistov

Podvelka, 7. marca - Zadnjega pol leta so na glavni cesti med Vičem oz. Dravogradom in Mariborom v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje, skupno pa se je v tem času na tej relaciji zgodilo 49 prometnih nesreč. Da bi preprečili še večje poslabšanje razmer, so policisti okrepili prisotnost na terenu, s čimer skušajo uporabnike ceste opozoriti na odgovorno ravnanje.