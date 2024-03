Neznanca oropala trgovino v Komendi in pobegnila

Komenda, 7. marca - V trgovino v Komendi sta v sredo nekaj pred 14. uro vstopila dva neznanca, ki sta iz prostorov za zaposlene odtujila gotovino, nato pa pobegnila. Po podatkih policistov je bil eden izmed njiju visok med 175 in 180 centimetrov, srednje postave in oblečen v svetla oblačila, drugi pa je imel brado in nosil črn pulover, so sporočili s PU Ljubljana.