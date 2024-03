MacKinnon je ujel Kučerova na lestvici najučinkovitejših igralcev NHL

New York, 7. marca - V severnoameriški profesionalni ligi so ponoči odigrali le tri tekme, edino visoko zmago so zabeležili igralci Colorada, ki so s 7:2 ugnali Detroit. Cale Makar je dosegel svoj prvi "hat trick" v karieri, njegov soigralec Nathan MacKinnon pa je k zmagi prispeval gol in tri podaje in je v sezoni že pri 105. točkah.