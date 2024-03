Pri Mali Nedelji bodo na območju stare šole uredili park

Ljutomer, 7. marca - Občina Ljutomer bo na območju leta 2021 porušene dotrajane zgradbe stare osnovne šole pri Mali Nedelji v kratkem začela urejati park. Projekt bo stal nekaj manj kot 410.000 evrov, sofinanciran pa bo iz načrta za okrevanje in odpornost. Podpisali so že pogodbo za gradbena dela, ki naj bi bila končana do 15. septembra.