Število smrtnih žrtev napada na ladjo v Adenskem zalivu naraslo na tri

Sana, 7. marca - Število smrtnih žrtev raketnega napada na ladjo v Adenskem zalivu v sredo je naraslo na tri, še najmanj štirje pa so ranjeni, so sporočili iz ameriške vojske. To je prvič, da so napadi hutijevcev na mednarodni pomorski promet terjali smrtne žrtve. Jemenski uporniki so sporočili, da so streljali na ladjo, potem ko posadka ni upoštevala opozoril.