V ZDA aretirali kitajskega računalniškega inženirja zaradi kraje Googlove tehnologije umetne inteligence

Washington, 7. marca - Agenti FBI so v Kaliforniji aretirali kitajskega računalniškega inženirja zaradi domnevne kraje Googlove tehnologije umetne inteligence in skrivnega delovanja za dve kitajski podjetji, je v sredo povedal ameriški pravosodni minister Merrick Garland. Obtožili so ga kraje poslovnih skrivnosti, zaradi česar mu grozi do deset let zapora.