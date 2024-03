Real in Manchester City naslednja četrtfinalista

Ljubljana, 6. marca - Nogometaši Reala iz Madrida ter Manchester Cityja so naslednji četrtfinalisti lige prvakov. Prvi so po remiju z 1:1 ter skupnim izidom 2:1 izločili Leipzig slovenskih nogometašev Benjamina Šeška in Kevina Kampla, meščani iz Manchestra pa so tudi na drugi tekmi s 3:1 premagali Koebenhavn.