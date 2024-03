Mariborčani nadigrali ACH Volley in se uvrstil v finale

Maribor, 6. marca - Odbojkarji I-Venta Maribora so v polfinalu slovenskega pokala pripravili presenečenje. V domači dvorani so izločili branilce naslova in vodilno ekipo državnega prvenstva ACH Volley, potem ko so jih premagali prepričljivo, izid tekme je bil 3:0 (18, 21, 24). V finalu se bodo Mariborčani pomerili z boljšim iz dvoboja med Krko in Calcitom Volleyjem.