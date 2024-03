Občina Brezovica načrtuje gradnjo medgeneracijskega centra in športnega parka

Brezovica, 9. marca - V občini Brezovica so zaključili večletna vlaganja v komunalno infrastrukturo in zagotovili čisto okolje, zdaj pa bodo po besedah župana Metoda Ropreta lahko začeli tudi nekoliko "lažje" projekte. "Pred nami so novi izzivi, gradnja medgeneracijskega centra v Podpeči in športnega parka ob Osnovni šoli Brezovica," je dejal v pogovoru za STA.