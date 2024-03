Na Jesenicah shod za osveščanje o spolnih zlorabah otrok

Jesenice, 6. marca - Nastajajoči zavod Bela roža je danes na Jesenicah, kjer jih je nedavno pretresel primer nekdanjega šolskega ravnatelja, pripravil shod proti spolnim zlorabam otrok. S tem so želeli opozoriti na razširjenost problematike in na pomen osveščanja. Zavzeli so se tudi za nekatere procesne spremembe v obravnavi tovrstnih primerov.