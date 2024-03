Buitrago presenetil Rogliča in ostale favorite

Pariz, 6. marca - Kolumbijski kolesar Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) je zmagovalec četrte etape dirke svetovne serije Pariz-Nica. Na trasi od Chalona do Mont Brouillyja (183 km) je ugnal Avstralca Luka Plappa in Danca Mattiasa Skjelmoseja. Slovenski as Primož Roglič je izgubil nekaj v primerjavi z glavnimi tekmeci.