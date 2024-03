Bauhausu sprint tretje etape od Tirenskega do Jadranskega morja

Perugia, 6. marca - Kolesarska ekipa Bahrain-Victriosus po tretji etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v sezoni nima več le slovenskih zmagovalcev. Potem ko sta ji letos zmagi že priborila Matej Mohorič in Matevž Govekar, je to v najdaljši etapi italijanske dirke uspelo še Nemcu Philu Bauhausu, ki je ekipi v skupinskem sprintu priboril 135. zmago od obstoja.