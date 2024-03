Grčija kritična do obsodbe župana grške narodnosti v Albaniji

Tirana/Atene, 6. marca - Na odmevnem sojenju, ki je povzročilo diplomatski spor med Albanijo in Grčijo, so župana grške narodnosti Fredija Belerija na sodišču v Tirani v torek obsodili na dve leti zapora zaradi kupovanja glasov. Grško zunanje ministrstvo je obsodbo kritiziralo kot nesorazmerno in v nasprotju z načeli pravne države.