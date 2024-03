Višja nadomestila za brezposelnost in višja plačila za javna dela?

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 10. marca - Ministrstvo za delo je že predlani napovedalo poseg v zakon o urejanju trga dela. Osnutek je res pripravilo in ga lani delno uskladilo s socialnimi partnerji, dlje od tega pa ni prišlo. Osnutek sicer med drugim predvideva zvišanje najnižjega in najvišjega nadomestila za čas brezposelnosti in višja izhodiščna plačila za javna dela.