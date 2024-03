Ministrstvo in direkcija o kompleksnosti projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice

Jesenice, 6. marca - Predstavniki ministrstva in direkcije za infrastrukturo so danes na Jesenicah predstavili projekt nadgradnje železniške postaje Jesenice, za katerega je v teku izbor za izvajalca del. Pojasnili so razloge za podražitev investicije in poudarili, da gre za kompleksen projekt, ki bo prinesel številne koristi v železniškem prometu in v samem mestu.