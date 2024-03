Objavljen natečaj Pesniškega turnirja za naziv viteza poezije

Maribor, 6. marca - Klub kulturnih ustvarjalcev KU-KU in Kreacija iz Maribora sta razpisala natečaj za najboljšo izvirno neobjavljeno pesem v slovenskem jeziku za 24. Pesniški turnir, na katerem bodo izbirali viteza ali vitezinjo poezije. Sodelujejo lahko avtorji in avtorice, stari najmanj 16 let, s pesmijo, ki ni daljša od 60 verzov. Razpis traja do 2. aprila.