V EU dogovor za bolj učinkovito upravljanje zračnega prostora

Bruselj, 6. marca - Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so dosegli okvirni politični dogovor o reformi zakonodajnega okvira Enotno evropsko nebo, s katero bi med drugim povečali učinkovitost upravljanja evropskega zračnega prostora in zmanjšali okoljske vplive letalskega sektorja. Spremembe naj bi obenem prinesle finančne prihranke.