Ifo znižal napoved rasti nemškega gospodarstva

Berlin, 6. marca - Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo letos povečal za 0,2 odstotka, je danes napovedal münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. To je 0,5 odstotne točke manj od njihove januarske napovedi in 0,7 odstotne točke manj od decembrske. Napoved rasti za prihodnje leto so na inštitutu zvišali za 0,2 odstotne točke na 1,5 odstotka.