Peter Prevc: Zakaj ne bi do konca kariere popravil svetovnega rekorda?

Ljubljana, 6. marca - Vse bolj se bliža napovedani konec izjemne kariere smučarskega skakalca Petra Prevca. Do konca sezone ga pred dnevom D, ko bo pred domačimi navijači v Planici kronal več kot 15-letno športno pot, čaka še norveška turneja. Njegovi dosežki so se v obdobju, ko je naznanil konec kariere, povzpeli strmo navzgor. Le malo mu je zmanjkalo do 24. zmage.