Nagrada ženske o ženskah letos za Lokar, Črnigoj, Matković, Hvala in Rejv utopijo

Ljubljana, 5. marca - Letošnje prejemnice nagrade ženske o ženskah društva Mesto žensk so aktivistka Sonja Lokar, režiserka Tjaša Črnigoj, pisateljica Dijana Matković, publicistka Tea Hvala in kolektiv Rejv utopija. Vse nagrajenke druži boj za enakost, skupno in skupnost ter prizadevanja za boljši svet. Nagrado ženske o ženskah so letos podelili peto leto zapored.