Težave z dostopom do omrežij Facebook in Instagram

San Francisco, 5. marca - Na stotisoče uporabnikov po vsem svetu se je danes popoldne soočilo s težavami pri dostopu do družbenih omrežij Facebook in Instagram, so pokazali podatki spletne strani Downdetector.com. Iz ameriške družbe Meta, ki ima obe omrežji v lasti, so pozno popoldne sporočili, da je šlo za "tehnično težavo" in da so jo že odpravili.