Kranjec bo na boj za veleslalomsko odličje moral počakati

pripravil Aleksander Mladenović

Kranjska Gora, 6. marca - Uresničil se je za slovensko smučanje najmanj zaželen scenarij. Pretoplo vreme, neugodna vremenska napoved in bojazen, da bi lahko bila ogrožena varnost tekmovalcev, so pripeljali do odpovedi sobotnega veleslaloma v Kranjski Gori. Na njem bi slovenski as Žan Kranjec lovil novo vrhunsko uvrstitev. Namesto veleslaloma bo v soboto na sporedu slalom.