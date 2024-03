Delničarjem Cetisa dividende iz bilančnega dobička leta 2022

Celje, 5. marca - Delničarji Cetisa so danes na skupščini sklenili, da bo družba od 10,58 milijona evrov bilančnega dobička s konca leta 2022 za dividende namenila šest milijonov evrov oz. 30 evrov bruto na delnico, je danes objavila družba. Gre za bilančni dobiček, za katerega so lani sklenili, da ga zaradi načrtovanih investicij in državne pomoči ne bodo delili.