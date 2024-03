Slovenska živilska podjetja se predstavljajo japonskemu trgu

Tokio, 5. marca - Več slovenskih podjetij se predstavlja na tokijskem sejmu Foodex, ki velja za vodilnega na področju hrane in pijač v Aziji. Gre za drugo zaporedno predstavitev slovenske živilskopredelovalne industrije na pomembnem japonskem trgu, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.