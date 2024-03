Vreme: Ponoči pretežno oblačno

V sredo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Padavine se bodo od jugozahoda okrepile in dopoldne razširile proti osrednji Sloveniji, zvečer pa se umikal nazaj proti jugu. Ponekod bo popoldne zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 4 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo spremenljivo oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Severovzhodni veter bo do večera postopno ponehal. Nekoliko hladneje bo. V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo marsikje v notranjosti Slovenije slana.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto se je umaknil na jug Balkana, nad našimi kraji je prehodno šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad nami se zadržuje razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v krajih severno in zahodno od nas bodo občasno manjše krajevne padavine, ki se bodo jutri zjutraj na jugozahodu okrepile. V sredo bo v krajih vzhodno od nas večinoma suho s krajšimi sončnimi obdobji. Drugod bo pretežno oblačno s plohami, v zahodni Hrvaški bo možna tudi kakšna nevihta.