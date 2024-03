V Narodni galeriji na ogled ena najodličnejših zasebnih zbirk slovenske umetnosti

Ljubljana, 6. marca - V Narodni galeriji bodo drevi na ogled postavili zasebno umetniško zbirko Kroples, ki je nastajala desetletja in bo prvič na ogled javnosti. Predstavljen bo izbor 66 del umetnikov iz druge polovice 19. in 20. stoletja, kot so Marko Pernhart, Ivana Kobilca, Anton Karinger, Rihard Jakopič, Ivan Grohar, Matija Jama, Hinko Smrekar in Zoran Mušič.