Nova prvenstvena smer Krajnca in Lindiča v Patagoniji

Ljubljana, 5. marca - Slovenska alpinista Luka Krajnc in Luka Lindič, člana alpinističnega odseka planinskega društva Celje-Matica, sta na odpravi v Patagoniji v Argentini od 23. do 26. februarja letos preplezala 500-metrsko prvenstveno smer, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Gre za smer v južni steni Poincenota, poimenovala sta jo Pot.