Nogometašice v kvalifikacijah za EP z Latvijo, Severno Makedonijo in Moldavijo

Nyon, 5. marca - Na sedežu Evropske nogometne zveze Uefa v Nyonu so danes opravili žreb kvalifikacij za evropsko prvenstvo nogometašic, ki bo leta 2025 v Švici. Slovenska ženska reprezentanca bo kvalifikacije začela v ligi C, v skupini C2 pa bodo poleg nje igrale še Latvija, Severna Makedonija in Moldavija.