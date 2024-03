Z mednarodnim projektom H2O do dviga zdravstvene pismenosti odraslih Romov

Moravske Toplice, 5. marca - V Moravskih Toplicah so na zaključni konferenci predstavili mednarodni Projekt Help to Opportuinities (H2O). Kot je pojasnil koordinator Huso Jusić, je bil temeljni cilj projekta dvig zdravstvene pismenosti odraslih Romov, saj so mnoge raziskave v državah EU ugotovile, da je zdravstvena pismenost pripadnikov romske skupnosti izjemno nizka.