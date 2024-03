V Slogiju razstava ob 60-letnici Dokumentov Slovenskega gledališkega muzeja

Ljubljana, 7. marca - V Slovenskem gledališkem inštitutu (Slogi) bodo drevi odprli razstavo Dokumenti - 60 let, od gledališke revije do knjižne zbirke. Kot je ob jubilejni stoti izdaji Dokumentov zapisal muzejski svetnik Štefan Vevar, se je prav s to publikacijo šele zares formirala slovenska gledališka zgodovina.