Ljubljanska borza uvodoma z rastjo

Ljubljana, 5. marca - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala v zeleno. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,28 odstotka, največji skok pa je uspel delnicam Save Re, ki so se ob sicer skromnemu prometu podražile za 1,36 odstotka. Tudi danes so za zdaj najbolj prometne delnice NLB, lastnika jih je zamenjalo že za več kot 230.000 evrov.